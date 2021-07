Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les vérités de Koeman sur la situation d'Ousmane Dembélé !

Publié le 18 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Blessé pendant l’Euro, Ousmane Dembélé ne devrait pas être de retour sur les terrains avant le mois de novembre. Une absence qui fait mal à Ronald Koeman.

Si le FC Barcelone réalise un très bon début de mercato, une nouvelle est tout de même venue entacher l’été de Ronald Koeman et de Joan Laporta : l’énième blessure d’Ousmane Dembélé. Convoqué avec l’équipe de France pour l’Euro, l’attaquant du Barça s’est blessé à la cuisse lors de son entrée contre la Hongrie. Une fois de plus, Dembélé va manquer trois à quatre mois de compétition. De quoi attrister Ronald Koeman…

« J'espère qu’il va revenir bientôt »