Mercato - Barcelone : Joan Laporta n’a plus qu’une seule solution pour Griezmann !

Alors qu’Antoine Griezmann pourrait effectuer son retour à l’Atlético de Madrid afin de permettre au FC Barcelone de boucler la prolongation de Lionel Messi, le club catalan risque de devoir céder sur l’une de ses conditions.

Deux ans et puis s’en va ? C’est potentiellement ce qu’on pourrait retenir de l’aventure d’Antoine Griezmann au FC Barcelone s’il effectue bien son come-back à l’Atlético de Madrid prochainement. En effet, dans l’impasse financièrement pour boucler la prolongation d’un Lionel Messi libre depuis le 30 juin dernier, le club catalan doit vendre pour alléger sa masse salariale. Dans cette optique, le Barça serait prêt à sacrifier Antoine Griezmann en se délestant de ses conséquents émoluments en organisant un échange contre Saúl Niguez avec l’Atlético de Madrid. Mais tout ne serait pas si simple pour le FC Barcelone dans ce dossier puisque c’est encore une fois un aspect financier qui bloquerait tout.

Antoine Griezmann est ok pour revenir à l’Atleti, mais c’est le FC Barcelone qui bloque