Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Ronald Koeman sur Lionel Messi !

Publié le 18 juillet 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Sauf énorme retournement de situation, Lionel Messi devrait signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, et ce malgré l'intérêt prononcé du PSG. Une décision saluée par l'entraîneur du club catalan Ronald Koeman.

Lors des dernières sessions de transferts, Lionel Messi a fait énormément parler de lui. Et pour cause, l’attaquant argentin avait fait parvenir l'été dernier un burofax aux dirigeants de l’époque afin d’officialiser ses envies de départ. Mais afin de ne pas entrer en conflit avec sa direction, la Pulga était revenue sur sa décision et avait décidé de rester en Catalogne. Mais cet été, l’avenir de Lionel Messi est revenu au premier plan puisque son contrat expirait à la fin du mois de juin. Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta espérait trouver un accord avec l’Argentin avant le début du mois de juillet afin d’éviter qu’il se retrouve libre, mais il n’a pas réussi sa mission. En effet, le club catalan est dans une situation financière catastrophique et doit alléger sa masse salariale pour pouvoir inscrire Lionel Messi dans son effectif et prolonger son bail. Une situation qui n’a pas échappé au PSG. Le club parisien aurait formulé une offre à l’Argentin pour tenter de le recruter, mais le joueur de 34 ans donne sa priorité au FC Barcelone. Sauf énorme retournement de situation, Messi devrait rester au sein de la formation blaugrana et prolonger son contrat jusqu’en 2026 selon les médias espagnols. Joueur du PSG, Leandro Paredes a d’ailleurs reconnu l’échec de son club : « On a beaucoup parlé au club quand on a su que Léo pouvait venir à Paris. C'était un rêve qu'il puisse être avec nous l'année prochaine, mais bon, ça ne s'est pas produit. J'espère qu'il prendra beaucoup de plaisir où qu'il joue. »

Koeman s'enflamme pour Messi