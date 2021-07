Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échange XXL tombe à l'eau pour Joan Laporta !

Publié le 18 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que la situation de Miralem Pjanic au FC Barcelone est de plus en plus incertaine, Joan Laporta aurait refusé un échange avec la Juventus et Aaron Ramsey, en raison notamment du salaire élevé du Gallois.

Joan Laporta semble être sur tous les fronts lors de ce mercato estival avec le dossier Lionel Messi à régler, mais aussi la situation délicate des indésirables du FC Barcelone. Après Antoine Griezmann, c’est au tour de Miralem Pjanic, arrivé il y a seulement un an, d’être placé sur la liste des transferts par Joan Laporta. Débarqué en provenance de la Juventus dans un échange, le milieu de terrain bosnien pourrait repartir de la même façon à Turin en contrepartie d’Aaron Ramsey. Cependant, Joan Laporta ne voudrait en aucun cas réaliser cette opération qui n’arrangerait pas du tout le FC Barcelone.

Barcelone ne veut pas d’un échange avec Ramsey

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, il n’y a aucune chance que l’échange de Miralem Pjanic et Aaron Ramsey ait lieu. En effet, le FC Barcelone et Joan Laporta n’envisagent pas de récupérer le Gallois en raison de son salaire élevé. Si le club catalan ferait pression pour que le Bosnien quitte le FC Barcelone d’un commun accord, Miralem Pjanic n’aurait toujours pas accepté et la situation serait de nouveau au point mort. Affaire à suivre.