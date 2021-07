Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero, Depay… Koeman est aux anges !

Publié le 19 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Depuis le début du mercato estival, le FC Barcelone a frappé fort. De quoi donner le sourire à Ronald Koeman.

Avec l’élection de Joan Laporta au poste de président, c’est un nouveau chapitre qui débute au FC Barcelone. Et le nouveau patron blaugrana souhaite remettre le club catalan sur le chemin de la victoire. Pour cela, il se montre actif sur le marché des transferts et jusqu’à présent, ce sont 4 recrues qui ont été officialisées par le Barça. Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay ont ainsi posé leurs valises du côté du Camp Nou. De nouvelles armes donc pour Ronald Koeman, qui ne cache pas sa satisfaction face à ce recrutement estival au FC Barcelone.

« Son arrivée est importante »