Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie forte de Memphis Depay sur son arrivée au Barça !

Publié le 17 juillet 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors qu’il était libre cet été Memphis Depay a choisi de rejoindre le FC Barcelone. Une décision loin d’être anodine pour le Néerlandais qui s’est exprimé sur son arrivée en Catalogne et la réalisation de son rêve.

Joan Laporta est encore sur plusieurs chantiers importants du FC Barcelone, mais a tout de même réalisé un début de mercato estival actif. Avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Memphis Depay, le FC Barcelone a renforcé son effectif pour la saison prochaine, même si le club doit désormais vendre pour enregistrer ses recrues. Arrivé libre cet été, le Néerlandais et ex-joueur de l’OL a signé pour deux ans à Barcelone et pourrait passer un nouveau cap en Catalogne sous les ordres d’un entraineur qu’il connaît bien, Ronald Koeman. Memphis Depay s’est récemment exprimé sur son choix de venir au FC Barcelone, son club de rêve.

« Je peux réaliser un rêve en jouant pour le Barça »