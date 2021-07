Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'opération Griezmann totalement relancée ?

Publié le 19 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que les négociations entre le Barça et l’Atlético de Madrid au sujet du troc entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann auraient pris du retard, Manchester United et Liverpool pourraient en profiter.

Forcé de dégraisser l’effectif du FC Barcelone, Joan Laporta s’attarde sur la situation d’Antoine Griezmann afin de lui trouver au plus vite un point de chute. Et il semblait tout trouvé avec l’Atlético de Madrid. Un échange colossal avait été imaginé avec Saúl Niguez, ne manquait plus qu’un accord entre les deux clubs. Mais ces derniers jours, les négociations se seraient refroidies. Inquiétant pour la suite des échanges ?

La Premier League fait les yeux doux à Saúl Niguez

Peut-être. A en croire les informations de Francesc Aguilar, journaliste espagnol, Jonathan Barnett, l’agent de Saúl Niguez, continuerait de prospecter auprès de la Premier League pour son joueur. Manchester United aurait même bien avancé dans ce dossier, prenant de l’avance sur Liverpool. Et pendant ce temps, le Barça continuerait d’espérer un dénouement heureux afin de se séparer de l’imposant salaire d’Antoine Griezmann. Joan Laporta va devoir trouver une solution rapidement…