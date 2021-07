Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à l'action pour l'avenir de Clément Lenglet !

Publié le 18 juillet 2021 à 23h30 par A.D.

Désireux d'alléger sa masse salariale, le FC Barcelone s'activerait pour envoyer Clément Lenglet en Premier League. Et en coulisse, Joan Laporta aurait entamé les premières manoeuvres.

En grande difficulté sur le plan financier, le Barça a l'obligation d'alléger sa masse salariale. Pour remplir cette mission, le club catalan tenterait de se débarrasser de plusieurs joueurs, dont Clément Lenglet. Selon les dernières informations de RAC 1 , divulguées ce samedi soir, Joan Laporta aurait déjà commencé à travailler pour trouver un nouveau point de chute à son défenseur français. En effet, le président du FC Barcelone négocierait avec des clubs de Premier League pour un prêt avec obligation d'achat. Et comme l'a précisé le média espagnol, West Ham et Everton ne seraient plus dans la course pour Clément Lenglet.

West Ham et Everton n'auraient pas oublié Clément Lenglet