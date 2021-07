Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agite en coulisses pour le départ de Lenglet !

Publié le 18 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 18 juillet 2021 à 11h01

Après une saison compliquée, Clément Lenglet aurait été placé sur la liste des transferts du FC Barcelone. Le club culé serait déjà en contact avec des clubs de Premier League pour le départ du Français.

Joan Laporta souhaiterait dégraisser davantage son effectif. Le président du Barça aimerait alléger sa masse salariale afin de finaliser la prolongation de Lionel Messi. Le club catalan a déjà enregistré les départs de Junior Firpo, Jean-Clair Todibo, Carles Alena et Francisco Trincão. Les dirigeants barcelonnais ne compteraient pas s'arrêter là dans leur opération grand ménage. Alors qu'Antoine Griezmann pourrait faire partie d'un troc XXL avec Saul Niguez de l'Atlético de Madrid, un autre Français ne serait plus désiré du côté de Barcelone...

Lenglet vers la Premier League ?