Mercato - Real Madrid : Cette énorme sortie sur le départ de Raphaël Varane !

Publié le 18 juillet 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane aurait trouvé un accord avec Manchester United en vue d'un transfert cet été. Interrogé sur le sujet, Ole Gunnar Solskjaer a fait passer un message clair.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Raphaël Varane serait de plus en plus proche d'un départ du Real Madrid. Alors qu'une prolongation ne serait pas du tout d'actualité, le défenseur français penserait de plus en plus à changer de club. Selon les dernières informations de L'Equipe , Raphaël Varane aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec Manchester United pour un transfert cet été.

«Je ne parle des joueurs que lorsqu'ils ont signé»