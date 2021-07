Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien une grosse ouverture pour Paul Pogba !

Publié le 18 juillet 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Certains médias étrangers ont annoncé que Paul Pogba pourrait finalement rester à Manchester United. Mais le milieu de terrain serait bien intéressé par un départ au PSG selon la presse nationale.

A plus d’un an de la Coupe du monde organisée au Qatar, le PSG se montre actif dans le sens des arrivées. Malgré un contexte délicat pour les clubs, le club parisien est parvenu à enrôler plusieurs joueurs de classe mondiale : Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, mais aussi Gianluigi Donnarumma. Un recrutement ambitieux, qui n’est pas terminé. Comme indiqué par la presse italienne, le PSG chercherait à mettre la main sur Joaquin Correa, attaquant de la Lazio Rome. Les dirigeants parisiens voudraient également s’offrir un milieu de terrain de qualité. Ces derniers mois, la piste Eduardo Camavinga (Rennes) a été évoquée, mais elle aurait été reléguée au second plan. Et pour cause, Leonardo, qui a une relation étroite avec Mino Raiola, voudrait attirer Paul Pogba.

La presse étrangère démonte la piste PSG

Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain devrait quitter Manchester United à en croire son agent. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato » déclarait Mino Raiola en décembre dernier dans les colonnes de Tuttosport . Toutefois, certains médias ont démenti les rumeurs envoyant Pogba au PSG. Sportitalia i ndiquait ce samedi que le club de la capitale n’intéressait pas Paul Pogba. Selon cette source, le champion du monde 2018 privilégierait un retour à la Juventus. De son côté, The Athletic annonce que le joueur pourrait finalement rester à Manchester United la saison prochaine et même prolonger son contrat.

La presse française persiste et signe