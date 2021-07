Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va encore devoir batailler pour Pogba !

Publié le 18 juillet 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Paul Pogba, le club de la capitale aurait encore un gros travail à effectuer pour convaincre Manchester United.

L’avenir de Paul Pogba s’écrit plus que jamais en pointillés. En effet, à un an du terme de son contrat, l’international français de 28 ans pourrait quitter Manchester United cet été, et ce d’autant plus que Mino Raiola affirmait il y a maintenant plusieurs mois qu’il était temps pour son client de s’en aller cet été. Pour l’heure, le Paris Saint-Germain semble clairement faire office de favori s’il quitte bien les Red Devils , et ce d’autant plus que les approches du PSG à son égard séduiraient Paul Pogba selon les informations publiées par L’Equipe ce dimanche.

Manchester United n’abandonne pas dans le dossier Paul Pogba

Toutefois, rien ne serait néanmoins encore fait. En effet, le quotidien français poursuit en indiquant que Manchester United n’aurait pas encore rendu les armes dans le dossier Paul Pogba et que l’idée de lui proposer une prolongation de contrat n’est pas encore écartée. De même, le PSG aurait encore du travail à effectuer en dégraissant son propre effectif dans ce secteur afin de faire une place à l’ancien joueur de la Juventus. Bref, pour l’heure, autant dire que Paul Pogba est encore loin d’être un joueur du club parisien.