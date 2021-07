Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger se confirme pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 18 juillet 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 18 juillet 2021 à 8h16

Alors que le PSG espère pouvoir prolonger Kylian Mbappé, ce dernier serait encore en pleine réflexion sur son avenir, de quoi compliquer les affaires de Leonardo.

Alors que Kylian Mbappé fera bientôt son retour au Camp des Loges, le mystère reste entier concernant son avenir. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, l’international français n’a pas encore tranché sur sa situation et fait attendre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, désireux de rapidement boucler ce dossier. Le danger est grand pour le club de la capitale, puisque Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat et pourrait ainsi partir gratuitement l’été prochain si sa situation n’était pas réglée d’ici-là. Et cela devrait justement durer.

Mbappé toujours pas chaud pour prolonger