Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La clé du dossier Mbappé est dévoilée !

Publié le 18 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Au PSG, on espère régler le plus rapidement possible la prolongation de Kylian Mbappé. Et pour cela, tout pourrait reposer sur l’Emir du Qatar.

Prolongera, ne prolongera pas ? L’incertitude est toujours totale concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Actuellement en vacances, le joueur du PSG est confronté à un énorme choix pour la suite de sa carrière. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, le joueur de Mauricio Pochettino se voit offrir un pont d’or de la part de Leonardo. Toutefois, dans le même temps, l’idée de partir, notamment au Real Madrid, semble lui trotter dans la tête. Pour le PSG, la mission est donc de convaincre Mbappé. Mais comment y arriver ?

« Il veut la parole d’Al-Thani »