Mercato - PSG : Vers un énorme retour de flamme pour Eduardo Camavinga ?

Publié le 18 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

A la recherche d’un autre milieu de terrain après Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait finalement se tourner vers Eduardo Camavinga plutôt que Paul Pogba. Explications.

En vue de la prochaine saison, le PSG s’arme comme jamais pour enfin remporter la Ligue des Champions. Et le premier coup de l’été de Leonardo a donc été Georginio Wijnaldum. Promis au FC Barcelone, le Néerlandais, qui était libre à la suite de la fin de son contrat à Liverpool, a finalement accepté de rejoindre le PSG et l’effectif de Mauricio Pochettino. Un renfort de poids pour l’entrejeu parisien, qui pourrait toutefois ne pas être le seul. En effet, un milieu de terrain est toujours recherché dans la capitale. Reste à trouver l’heureux élu…

Ça se complique pour Pogba !