Mercato - PSG : Une condition est posée pour le transfert de Pogba !

Publié le 15 juillet 2021 à 10h10 par Th.B.

Le PSG travaillerait sur quelques dossiers chauds après le recrutement de Gianluigi Donnarumma dont le transfert de Paul Pogba. Néanmoins, le club devrait dégraisser avant de lancer quelconque offensive.

Avec l’officialisation de l’arrivée libre de tout contrat de Gianluigi Donnarumma dans la journée de mercredi, Leonardo tient enfin sa quatrième recrue estivale. De quoi voir le rideau se fermer sur le mercato du directeur sportif du PSG ? Pas vraiment. Avec le départ de Mitchel Bakker pour le Bayer Leverkusen et le potentiel transfert de Layvin Kurzawa, un latéral gauche pourrait être recherché et un poids lourd au milieu de terrain aurait de fortes chances d’être recruté. La piste la plus importante du PSG dans ce secteur de jeu se nommerait Paul Pogba.

Des ventes pour le transfert de Paul Pogba ?