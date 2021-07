Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Koundé… Tout est relancé !

Publié le 19 juillet 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid était annoncé sur les traces de nombreux joueurs, sa décision de ne recruter personne cet été va profondément impacter les avenirs de certains d’entre-eux.

Chaque observateur du Real Madrid le sait, le club de la capitale espagnole possède un effectif qui se rapproche d’une fin de cycle. Avec des cadres prestigieux mais vieillissants à l’image de Luka Modric, Marcelo ou encore Karim Benzema, l’écurie madrilène aurait besoin d’un coup de fraicheur dans un monde idéal. Seulement voilà, le passage de la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an en Europe en a décidé autrement. L’été dernier déjà, les Merengue avaient pris la décision de ne recruter aucun joueur, si ce n’est le retour un an plus tôt que prévu de Martin Odegaard, finalement reparti six mois plus tard à Arsenal dans le cadre d’un nouveau prêt. Et selon les informations dévoilées par Radio MARCA ce lundi, le Real Madrid aurait pris la même décision pour cette fenêtre estivale des transferts 2021, là-aussi en raison de ses finances fragilisées par la pandémie. Ainsi, le média espagnol indique que Florentino Pérez aurait décidé de faire l’impasse sur un mercato estival pour la deuxième année de suite et qu’il aurait déjà communiqué ce choix à une partie des membres de sa direction.

