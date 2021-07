Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diego Simeone prêt à ruiner les plans de Pochettino ?

Publié le 19 juillet 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino surveillerait avec attention la situation de Jordan Henderson à Liverpool, l’Atlético de Madrid serait également présent dans le dossier.

Le Paris Saint-Germain n’a visiblement pas terminé ses travaux pour renforcer son milieu de terrain. En effet, après la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre, le club de la capitale souhaiterait une fois de plus se renforcer dans ce secteur de jeu et ciblerait plusieurs joueurs dans cette optique, à l’image de Paul Pogba, Eduardo Camavinga ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Et de son côté, à en croire les informations dévoilées par The Athletic , Mauricio Pochettino observerait avec grande attention la situation de Jordan Henderson à Liverpool, lui dont le contrat expire le 30 juin 2023 à Liverpool et dont les négociations pour une prolongation n’avanceraient pas.

L’Atlético de Madrid explore la piste Jordan Henderson, mais…