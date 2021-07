Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle dans le dossier Pogba !

Publié le 19 juillet 2021 à 10h45 par T.M.

A fond sur Paul Pogba lors de ce mercato estival, le PSG ne devrait visiblement pas être embêté par le FC Barcelone pour le joueur de Manchester United.

N’ayant plus qu’un an de contrat avec Manchester United, Paul Pogba se retrouve à un moment important de sa carrière. Alors que les Red Devils font tout pour prolonger le Français, celui-ci pourrait bien aller voir ailleurs après des derniers mois compliqués dans le nord de l’Angleterre. Et actuellement, concernant l’avenir de Pogba, tous les regards se tournent vers le PSG, qui recherche encore un milieu de terrain après avoir recruté Georginio Wijnaldum. Alors que l’international français serait visiblement tenté de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino, son agent, Mino Raiola, aurait même déjà commencé à discuter avec la direction parisienne.

Ça sera sans le FC Barcelone !