Mercato - PSG : Pogba, Camavinga… Qui doit recruter Leonardo ?

Publié le 19 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG est à la recherche d’un autre milieu de terrain, cela semble surtout se jouer entre Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Mais qui faut-il choisir ?

Le premier coup de l’été du PSG aura donc été de recruter Georginio Wijnaldum. Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool et donc libre, le Néerlandais était l’une des grosses occasions à saisir sur ce mercato. Et alors qu’on pensait qu’il allait rejoindre le FC Barcelone, c’est finalement le PSG qui a raflé la mise. Un gros coup de la part de Leonardo qui ne compterait pas en rester pour renforcer l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Après Wijnaldum, un autre milieu de terrain serait donc attendu du côté du Parc des Princes. Reste à trouver l’heureux élu…

Camavinga à défaut de Pogba ?

Dernièrement, c’est surtout le dossier Paul Pogba qui a fait énormément parler au PSG. A un an du terme de son contrat à Manchester United, l’international français pourrait faire ses valises, et des discussions auraient même débuté entre Mino Raiola, son agent, et de la direction du PSG. Toutefois, selon les derniers échos, la piste menant à Pogba pourrait prendre du plomb dans l’aile puisque les Red Devils pourraient tout faire pour le conserver et le prolonger. De quoi alors plomber les plans de Leonardo, qui pourrait se rabattre sur ce qui serait son plan B : Eduardo Camavinga. Lui aussi à un an du terme de son contrat, mais avec Rennes, l’international français ferait d’ailleurs d’une arrivée au PSG sa priorité. Son rêve deviendra-t-il alors réalité ? Cela dépendra donc du dossier Pogba. A moins que le club de la capitale ne fasse un autre choix alors que les noms de Sergej Milinkovic-Savic et Houssem Aouar circulent également.



Alors, qui doit recruter Leonardo ?