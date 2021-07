Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour cette recrue surprise de Pochettino !

Publié le 19 juillet 2021 à 14h30 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain après avoir déjà enregistré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG a surtout été annoncé sur les traces de Paul Pogba ou d’Eduardo Camavinga. Mais c’est finalement un autre coup que pourrait bien réaliser Leonardo.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG a acté 4 renforts de poids avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Construisant un effectif XXL pour Mauricio Pochettino, le club de la capitale se positionne en grand favori pour la prochaine Ligue des Champions. Mais pour asseoir un peu plus ce statut, Leonardo voudrait encore frapper fort à l’occasion de ce mercato. Alors que la rumeur Cristiano Ronaldo continue de circuler aux abords du Parc des Princes, de même que celle menant à Theo Hernandez, c’est un autre milieu de terrain que voudrait recruter le PSG. Après Wijnaldum, un renfort dans l’entrejeu est donc attendu dans la capitale et pour cela, les noms de Paul Pogba et Eduardo Camavinga auraient notamment été cochés. Toutefois, ce lundi, c’est une toute nouvelle piste qui a pris de l’ampleur à Paris, celle menant à Jordan Henderson, pilier de l’effectif de Jürgen Klopp à Liverpool.

Un cadeau de Liverpool au PSG ?

Après Georginio Wijnaldum, arrivé lui libre de Liverpool, le PSG pourrait donc accueillir un nouveau renfort en provenance d’Anfield. Et c’est The Athletic qui a révélé ce dossier ce lundi. Alors que Jordan Henderson est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec les Reds, un accord peine plus que jamais à être trouvé. Face à cela, la porte de sortie pourrait bien s’ouvrir pour le récent finaliste de l’Euro avec l’Angleterre et le PSG pourrait ainsi être là pour saisir l’occasion. Et dans la foulée, c’est le Daily Mail qui est venu confirmer cette tendance. Entre Liverpool et Henderson, les discussions pour une prolongation seraient aujourd’hui dans une impasse et auraient très peu de chances de repartir. L’idée d’un départ du milieu de terrain de 31 ans serait donc réel. Ainsi, à l’initiative de Mauricio Pochettino, le PSG pourrait donc récupérer le joueur de Jürgen Klopp, qui pourrait d’ailleurs voir d’un bon oeil la possibilité de retrouver son ex-coéquipier du côté d’Anfield et désormais à Paris, Georginio Wijnaldum.

Attention à l’Atlético de Madrid !