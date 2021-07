Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur cette priorité de Leonardo !

Publié le 19 juillet 2021 à 11h45 par A.D.

Pour renforcer l'attaque du PSG, Leonardo serait proche de boucler l'arrivée de Joaquin Correa. Une piste qui aurait également été validée par Mauricio Pochettino.

Après avoir étoffé le poste de gardien, la défense et le milieu de terrain du PSG, avec les arrivées conjuguées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, Leonardo voudrait désormais recruter en attaque. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Joaquin Correa. Après négociations avec les différentes parties, Leonardo aurait trouvé un accord avec le joueur et pourrait s'entendre avec la Lazio pour un transfert à hauteur de 18M€, avec la présence de Pablo Sarabia dans la transaction. Mais que pense Mauricio Pochettino de Joaquin Correa ?

Mauricio Pochettino aurait validé l'arrivée de Joaquin Correa