Mercato - PSG : Leonardo tente de boucler un deal XXL !

Publié le 18 juillet 2021 à 17h45 par D.M.

Le PSG continuerait à discuter avec la Lazio pour le transfert de Joaquin Correa. Le club parisien voudrait inclure dans l'échange Pablo Sarabia, mais le club italien demanderait aussi une somme d'argent.

Après avoir bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma, Leonardo s’attaque à un nouveau chantier. Le directeur sportif du PSG voudrait renforcer sa ligne offensive et s’est tourné comme souvent vers la Serie A pour trouver son bonheur. Comme indiqué par la presse italienne, le PSG est très intéressé par Joaquin Correa, sous contrat jusqu'en 2024 avec la Lazio. Pour tenter de s’attacher les services de l’attaquant argentin, le club parisien souhaiterait inclure dans l’opération Pablo Sarabia.

La Lazio voudrait 20M€ en plus de Sarabia

Depuis plusieurs semaines, il est question d’un possible échange entre Joaquin Correa et Pablo Sarabia. Une information confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira. Selon lui, le PSG continuerait de discuter avec la Lazio pour le transfert de l’attaquant. Pablo Sarabia pourrait effectivement être échangé, mais le club romain demanderait également une somme d’argent comprise entre 18 et 20M€. Affaire à suivre…