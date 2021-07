Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau renfort imminent pour Pablo Longoria ? La réponse !

Publié le 18 juillet 2021 à 12h10 par D.M.

L'OM s'intéresse à Jérémie Boga, mais ce dossier s'annonce complexe en raison du prix réclamé par Sassuolo. Déterminé à recruter un attaquant, le club marseillais a activé d'autres pistes, et notamment celle menant à Cristian Pavon. Cependant, l'arrivée de l'Argentin ne serait pas imminente.

Après avoir recruté Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba, l’OM tente d’arracher Jérémie Boga à Sassuolo. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Pablo Longoria a discuté à de nombreuses reprises avec le frère du joueur afin d’évoquer un possible retour à Marseille, sa ville natale. Mais ce dossier s’annonce compliqué pour le club phocéen en raison des exigences de Sassuolo. Le club italien demanderait entre 25 et 30M€, un prix bien trop élevé pour l’OM. « Vu ses finances, l’OM va essayer d’être malin dans cette transaction » a confié un proche du dossier à la Provence.

L'OM confirme l'intérêt pour Pavon, mais...