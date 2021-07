Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une concurrence colossale pour Longoria dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 18 juillet 2021 à 11h10 par D.M.

A la recherche de renforts offensifs, l'OM suit la situation de Jérémie Boga. Sous contrat jusqu'en 2022, le joueur de Sassuolo intéresse de nombreux clubs européens.

Pablo Longoria n’a pas fini ses emplettes. Après avoir bouclé l’arrivée de huit recrues, le président de l’OM se concentre désormais sur le dossier Jérémie Boga. Un intérêt révélé en exclusivité par le 10Sport.com. Le dirigeant espagnol apprécie son profil et sa polyvalence, et s’est entretenu à de nombreuses reprises avec son frère afin d’évoquer un possible retour dans sa ville natale. Boga est tenté par une arrivée à l’OM, mais Sassuolo se montre gourmand. Selon La Provence, le club italien voudrait profiter de la forte concurrence dans ce dossier pour faire monter les enchères et récolter une belle somme d’argent.

Une concurrence rude pour l'OM dans le dossier Boga