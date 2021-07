Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo… La presse italienne évoque une opération de folie pour cet été !

Publié le 18 juillet 2021 à 14h30 par B.C.

Intéressée par Mauro Icardi, la Juventus serait dans l’incapacité de passer à l’action pour l’attaquant du PSG en raison de la présence dans ses rangs de Cristiano Ronaldo et de son imposant salaire. D’après la presse italienne, Kylian Mbappé pourrait néanmoins débloquer ce dossier complexe.

Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma… Le PSG a déjà frappé fort dans ce début de mercato estival, et Leonardo n’en a pas terminé. D’autres renforts sont en effet attendus par le club de la capitale, mais la direction cherche avant tout à dégraisser son effectif afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Les noms d’Alphonse Areola, Layvin Kurzawa ou encore Pablo Sarabia ont notamment évoqué ces derniers jours, tout comme celui de Mauro Icardi. En mai dernier, l’attaquant argentin avait pourtant affiché sa volonté de disputer une troisième saison sous le maillot du PSG, mais la réalité serait bien différente. D’après la presse italienne, le numéro 9 parisien serait ouvert à l’idée de quitter la capitale française afin d’obtenir un rôle plus important dans une autre équipe, de préférence en Italie. L’AS Roma et la Juventus sont intéressées par Mauro Icardi, et ce dernier serait particulièrement séduit par l’écurie turinoise, mais son arrivée est encore loin d’être actée.

La Juve vise Icardi, mais…

Comme l’explique ce dimanche L’Équipe , la Juventus aimerait bel et bien s’attacher les services de Mauro Icardi durant le mercato estival, mais le club turinois serait actuellement dans une impasse. Les Bianconeri ne seraient pas en mesure d’assumer le salaire d’Icardi et de Cristiano Ronaldo dans le contexte actuel. Ainsi, seul un départ du Portugais permettrait à l’attaquant parisien de rejoindre la Juve. Même son de cloche en Italie, où l’on annonce ce dimanche qu’il sera compliqué pour Massimiliano Allegri de mettre la main sur Mauro Icardi sans une vente importante. Malgré une dernière saison compliquée, Paulo Dybala aurait la confiance de son entraîneur et pourrait prochainement prolonger son bail, tous les regards sont donc tournés sur Cristiano Ronaldo, qui se retrouve justement dans le collimateur du Paris Saint-Germain.

Mbappé à l’origine d’un échange Ronaldo-Icardi ?