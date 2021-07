Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mauro Icardi relancé par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 juillet 2021 à 9h15 par B.C.

Alors qu’il ne devrait pas être retenu par le PSG en cas d’offre satisfaisante, Mauro Icardi serait dans le collimateur de la Juventus. Cependant, le club italien serait bloqué à cause de Cristiano Ronaldo.

Après avoir bouclé quatre premiers renforts (Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma), Leonardo souhaite désormais dégraisser l’effectif du PSG afin de poursuivre son recrutement XXL, et Mauro Icardi pourrait être concerné. Malgré sa récente sortie dans laquelle il assurait vouloir poursuivre sa carrière au PSG, l’Argentin est annoncé sur le départ par la presse transalpine. L’AS Roma serait sous le charme d’Icardi, tout comme la Juventus, qui aurait déjà approché son entourage. Cependant, Massimiliano Allegri est encore loin d’avoir bouclé ce dossier, et Cristiano Ronaldo y est pour beaucoup.

L’avenir d’Icardi lié à Ronaldo ?