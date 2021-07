Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba ouvre la porte à Leonardo !

Publié le 18 juillet 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Paul Pogba, l’international français ne serait clairement pas insensible à cet intérêt du club parisien à son égard.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, le PSG aimerait une nouvelle fois renforcer son milieu de terrain au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et dans cette optique, il semblerait que Leonardo souhaite frapper un grand coup sur le marché des transferts en enrôlant Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat à Manchester United, le milieu de 28 ans pourrait effectivement quitter Manchester United, et il pourrait clairement ne pas être fermé à un retour dans sa région natale en rejoignant le PSG.

Paul Pogba est séduit par le PSG !