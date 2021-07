Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire pour cette révélation de l'Euro !

Publié le 18 juillet 2021 à 1h15 par La rédaction

En quête d’un nouveau milieu, Leonardo serait intéressé par Manuel Locatelli. Egalement à fond sur le joueur de Sassuolo, serait encore loin de toucher au but.

Toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, Leonardo pense à Paul Pogba. Mais bien entendu, le dossier menant au joueur de Manchester United est compliqué. Alors le directeur sportif du PSG anticipe et suit d’autres pistes, dont Manuel Locatelli. Révélation de l’Euro, le milieu italien est aussi dans les petits papiers de la Juventus et d’Arsenal. Mais pour le moment, la Vieille Dame n’aurait pas convaincu Sassuolo avec une offre minime…

Sassuolo a refusé une offre de la Juve et demande 40M€