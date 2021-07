Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour l’opération Kurzawa !

Publié le 18 juillet 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors que le PSG cherche actuellement à se débarrasser de Layvin Kurzawa, le latéral français se rapprocherait un peu plus de Galatasaray.

Cherchant à vendre plusieurs joueurs cet été, le PSG a déjà réussi à se délester de Mitchel Bakker, parti au Bayer Leverkusen. Mais le grand ménage est loin d’être terminé au sein du club de la capitale. D’autres départs sont espérés par Leonardo, à l’instar notamment de Layvin Kurzawa. Sous contrat jusqu’en 2024, l’international français est ainsi poussé vers la sortie et c’est du côté de la Turquie, à Galatasaray qu’il pourrait poser ses valises. Depuis plusieurs jours maintenant, Parisiens et Stambouliotes discutent et cela avancerait visiblement très bien.

Un nouvel indice ?