Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fait une annonce fracassante à Icardi !

Publié le 18 juillet 2021 à 10h15 par A.D.

Alors qu'il serait prêt à laisser filer Mauro Icardi lors de ce mercato estival, le PSG l'aurait autorisé à négocier avec la Juventus.

Transféré définitivement au PSG l'été dernier, Mauro Icardi a vécu une saison 2020-2021 plus que difficile. Peu épargné par les pépins physiques, le buteur argentin n'était pas du tout dans son assiette ces derniers mois, incapable d'évoluer à son plus haut niveau. Et cette situation pourrait provoquer son départ dès cet été. Alors que le PSG ne le retiendrait pas, Mauro Icardi pourrait faire ses valises et faire son retour en Italie, du côté de la Juventus.

«Le PSG a autorisé Icardi à parler à la Juventus il y a trois semaines »