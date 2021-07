Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le retour de ce buteur de Pochettino !

Publié le 17 juillet 2021 à 23h10 par La rédaction

Alors que le PSG vient de récupérer Arnaud Kalimuendo après son prêt au RC Lens, il aurait bien pu rester dans le Nord. C'était sans compter sur la direction parisienne.

Leonardo n’a pas chômé depuis le début de ce mercato. Le directeur sportif du PSG a déjà recruté quatre joueurs, et pas des moindres : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, recruté pour 70M€ comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais Mauricio Pochettino va pouvoir compter sur un autre renfort nommé Arnaud Kalimuendo. Prêté à Lens la saison dernière, le jeune attaquant de 19 ans est de retour dans son club formateur. Et ce n’était pas acquis pour Paris.

« On avait aussi levé l’option d'achat d'Arnaud Kalimuendo »