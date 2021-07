Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de l'Atlético sur l'opération Griezmann !

Publié le 17 juillet 2021 à 23h00 par La rédaction mis à jour le 17 juillet 2021 à 23h02

Alors que les négociations pour l’échange entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann se seraient ralenties, une source proche du dossier a fait un point sur ce feuilleton.

C’est sans aucun doute la grosse opération de ce mercato. Mais aussi la plus inattendue… Forcé de dégraisser l’effectif du FC Barcelone, Joan Laporta souhaiterait se séparer d’Antoine Griezmann. Et après l’échec Georginio Winaldum, le président du Barça est toujours à la recherche d’un milieu de terrain. Alors l’idée d’un échange avec Saúl Niguez a pris forme. Les négociations avançaient bien, jusqu’à ce qu’elles ralentissent ces derniers jours. Mais pour combien de temps ?

« Le mercato d’été est long et compliqué »