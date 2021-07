Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réponse imminente pour ces deux cadres de Koeman !

Publié le 18 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

Cadres du FC Barcelone, Sergi Roberto et Sergio Busquets pourraient prolonger leur contrat. Une réunion serait même prévue la semaine prochaine entre le club catalan et Josep Maria Orobitg, leur agent.

Focalisé sur la prolongation de contrat de Lionel Messi, Joan Laporta n’en oublie pas pour autant les autres cadres de l’effectif de Ronald Koeman. Alors qu'Antoine Griezmann serait bien parti pour quitter la Catalogne seulement deux ans après son arrivée, Sergio Busquets et Sergi Roberto devraient eux continuer dans leur club de toujours. Même si leurs performances sur les dernières saisons n’ont pas toujours convaincu les socios , les deux joueurs formés à la Masia seraient bien partis pour prolonger leur bail avec Barcelone.

Une réunion prévue la semaine prochaine