Mercato - Real Madrid : Une grosse complication pour le recrutement de Florentino Pérez ?

Publié le 17 juillet 2021 à 22h30 par A.D.

Etincelants avec l'Angleterre lors de l'Euro, Harry Kane et Raheem Sterling séduiraient toujours le Real Madrid. Toutefois, leur nouveau statut d'extra-communautaire devrait contraindre le club emmené par Carlo Ancelotti à tirer un trait sur les deux attaquants britanniques.

Tout juste arrivé sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti serait prêt à frapper fort lors du mercato estival. Alors qu'il a dû rester discret lors des dernières fenêtres de transferts, Florentino Pérez pourrait se rattraper cet été et mettre le paquet sur Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Alors que la star du PSG sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le président du Real Madrid ne voudrait pas laisser passer une telle occasion de se l'offrir. Et en cas d'échec sur ce dossier, Florentino Pérez pourrait se tourner vers Erling Haaland.

Les dossiers Kane et Sterling plombés par le Brexit ?