Mercato - PSG : Harry Kane aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 15h45 par D.M.

A en croire les coéquipiers d'Harry Kane en sélection, le joueur de Tottenham pourrait sécher la reprise afin de forcer son départ et s'engager avec Manchester City.

A en croire la presse anglaise, Mauricio Pochettino pourrait ramener l’un de ses anciens joueurs à Paris pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Le technicien argentin apprécierait toujours Harry Kane et voudrait le faire venir au PSG. Un dossier complexe en raison de la concurrence de Manchester City, mais aussi en raison de la position de Tottenham. « Harry est notre joueur. Point. Pas besoin de parler d'autre chose. Le moment est venu pour lui de récupérer son énergie et de se reposer. Ensuite, nous pourrons parler. J'ai hâte qu'il rejoigne le groupe » a confié ce vendredi le nouvel entraîneur des Spurs Nuno Espirito Santo.

Harry Kane prêt à sécher la reprise ?