Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros sacrifice réalisé pour Harry Kane ?

Publié le 17 juillet 2021 à 7h15 par A.D.

Le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour le recrutement d'Harry Kane. Pour se donner les moyens de leurs ambitions pour le buteur de Tottenham, les Citizens de Pep Guardiola envisageraient de sacrifier plusieurs joueurs, dont Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez et Raheem Sterling cet été.

Comme il l'a annoncé lui-même, Harry Kane envisage de quitter Tottenham pour aller remporter des titres ailleurs. Alors que les Spurs ne joueront pas la prochaine Ligue des Champions, le buteur anglais ne veut pas y rester une saison de plus. Toutefois, Harry Kane va avoir du mal à obtenir un bon de sortie. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Daniel Levy ne compte pas laisser filer son numéro 10 cet été. Malgré tout, il a prévu tous les scénarios. Et en cas de départ d'Harry Kane, le patron de Tottenham a l'intention de miser sur le duo Alassane Pléa - Marcus Thuram. Ce qui donne des motifs d'espoir au PSG et à Manchester City, à l'affût pour récupérer Harry Kane cet été. D'ailleurs, les Citizens auraient déjà dressé leur plan de vol pour pouvoir arracher l'international anglais aux Spurs .

Pep Guardiola veut faire un grand ménage pour Harry Kane