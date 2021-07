Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas en grand danger ?

Publié le 17 juillet 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Gianluigi Donnarumma va débarquer au PSG cet été, Jean-Louis Leca estime que Keylor Navas est en grand danger.

Cet été, le PSG a décidé de ne pas passer à côté de l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma qui était libre suite à la fin de son contrat à l'AC Milan. Un choix qui a rapidement fait parler puisque Keylor Navas sort d'une excellente saison. Et compte tenu de l'Euro impressionnant réalisé par l'Italien, désigné meilleur joueur du tournoi, Jean-Louis Leca s'inquiète pour le Costaricien.

«Avec le tournoi qu’a fait Donnarumma, ça va être compliqué pour Navas»