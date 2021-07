Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande décision de Leonardo pour Raphaël Varane !

Publié le 17 juillet 2021 à 23h45 par T.M.

Sur le départ au Real Madrid, Raphaël Varane a notamment été évoqué du PSG. Toutefois, des retrouvailles avec Sergio Ramos semblent aujourd’hui peu probables…

La défense centrale du Real Madrid va totalement changer de visage. En effet, alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane faisaient précédemment la paire, ce duo n’existe déjà plus. Arrivé au terme de son contrat, l’Espagnol a quitté la Casa Blanca et s’est depuis engagé pour deux saisons avec le PSG. Et prochainement, c’est le Français qui devrait faire ses valises. Ayant encore un an de contrat, mais visiblement pas enclin à prolonger, Varane aurait donc ainsi été mis sur le marché par Florentino Pérez, qui espère récupérer plusieurs millions d’euros grâce à l’ancien du RC Lens.

Un dossier à l’arrêt au PSG !