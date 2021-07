Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Pochettino prépare son départ !

Publié le 18 juillet 2021 à 11h45 par La rédaction

Auteur d’une saison mitigée, Mauro Icardi ne sera pas retenu par le PSG en cas d’offre satisfaisante. L’Argentin l’aurait bien compris et songerait sérieusement à faire son retour en Italie.

Transféré définitivement au PSG l’été dernier, Mauro Icardi sort d’une saison difficile qui pourrait l’amener à quitter le club de la capitale. En mai, l’Argentin s’était pourtant montré clair sur son avenir : « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville. » Néanmoins, la réalité serait bien différente puisque Mauro Icardi et sa famille songeraient à quitter le PSG pour retourner en Italie, une tendance qui se confirme ce dimanche.

Icardi séduit par un retour en Italie