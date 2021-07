Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes se lâche sur le recrutement de Leonardo !

Publié le 18 juillet 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG a déjà enregistré les arrivées de quatre joueurs dans son effectif, le travail de Leonardo sur ce début de mercato estival est 100% validé par Leandro Paredes.

Le moins que l’on puisse dire est que cette fenêtre estivale des transferts a débuté sur les chapeaux de roues pour le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale a déjà enregistré les arrivées de quatre recrues, à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et ce recrutement n’est peut-être pas encore terminé dans la mesure où le PSG est encore annoncé sur les traces d’autres joueurs à l’image de Paul Pogba, Théo Hernandez, Eduardo Camavinga ou encore Joaquin Correa.

« Ils nous apporteront sans aucun doute ce plus dont on a besoin »