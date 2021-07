Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message énigmatique de Ronaldo sur son avenir !

Publié le 18 juillet 2021 à 13h45 par D.M.

Alors que son avenir à la Juventus demeure incertain, Cristiano Ronaldo a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux ce dimanche.

Où évoluera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Agé de 36 ans, l’attaquant pourrait bien quitter la Juventus cet été, à un an de la fin de son contrat comme cela a été indiqué par le 10Sport.com en mai dernier. Ses agents auraient sondé de nombreuses équipes et notamment le PSG. Jorge Mendes se serait entretenu plusieurs fois avec Leonardo afin d’évoquer une possible arrivée à Paris. Mais à en croire la presse italienne, le club de la capitale attendrait de connaître la décision de Kylian Mbappé avant d’accélérer dans ce dossier Ronaldo.

« Décision day »

Alors que les rumeurs sont nombreuses autour de son avenir et que son agent aurait prévu de se rendre en Italie dans les prochaines heures afin de rencontrer les dirigeants de la Juventus, Cristiano Ronaldo a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux . « Décision day » peut-on lire sur le compte Instagram de l’attaquant portugais, laissant indiquer qu'une décision le concernant sera prise ce dimanche. Un message accompagné d’une photo où l’on aperçoit le joueur de 36 ans adossé à une Rolls Royce. Un message lié à son avenir incertain ? Affaire à suivre...