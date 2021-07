Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont jetés pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG semble être ouvert à la venue de Cristiano Ronaldo, l’inactivité parisienne pourrait pousser le Portugais à prolonger son contrat à la Juventus.

Et si Cristiano Ronaldo débarquait au PSG ? Depuis le lancement de l’ère QSI, les propriétaires du PSG rêveraient de recruter Lionel Messi ou Ronaldo. Et alors que le quintuple Ballon d’or voit son contrat prendre fin en juin 2022, ce serait le moment ou jamais pour le PSG de mener à bien son recrutement. D’autant plus que la star portugaise semble nourrir des envies d’ailleurs alors que le10sport.com vous révélait en mai dernier que son clan étudiait plusieurs options pour son avenir et que le PSG était déjà une possibilité. Depuis, de l’eau à couler sous les ponts et l’avenir de Cristiano Ronaldo pourrait s’écrire à la Juventus.

Une prolongation de Ronaldo à la Juventus ?

À en croire les informations de Nicolo Schira, Cristiano Ronaldo se rapprocherait d’une prolongation de contrat d’après le journaliste italien. En raison d’un manque de portes de sortie concrètes, le Portugais pourrait se tourner vers un renouvellement de son bail, une option que perdrait en considération la direction de la Juventus pour une année supplémentaire à savoir jusqu’en juin 2023.