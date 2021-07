Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia a l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 11h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur le départ du PSG, Pablo Sarabia verrait plusieurs portes de sortie s’ouvrir afin de rebondir.

Arrivé il y a deux ans au PSG, Pablo Sarabia n’a jamais réussi à pleinement s’imposer sur la durée au sein du club de la capitale. En conséquence, celui qui s’est grandement distingué lors de cet Euro 2020 avec l’Espagne pourrait quitter Paris au cours de cette fenêtre estivale des transferts, et ce d’autant plus dans un contexte où Leonardo souhaite dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Dans cette perspective, l’ancien joueur du Séville FC a été cité par la presse comme étant une possible monnaie d’échange pour le PSG dans le cadre des négociations avec la Lazio pour Joaquin Correa.

Pablo Sarabia a toujours la cote en Espagne !

Mais si l’écurie romaine serait bel et bien intéressée par le profil de Pablo Sarabia, elle serait très loin d’être la seule écurie séduite par la perspective de l’accueillir. En effet, à en croire les informations dévoilées par Alfredo Pedulla, le milieu offensif espagnol aurait en parallèle d’autres possibles points de chute en Espagne. Reste maintenant à savoir quels sont les clubs de Liga intéressés. Pour rappel, l’Atlético de Madrid a dernièrement été annoncé comme étant intéressé par le profil du joueur du PSG afin de renforcer son attaque, au même titre que son ancien club qu’est le Séville FC.