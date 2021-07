Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau renfort déjà bouclé par Leonardo ? La réponse !

Publié le 17 juillet 2021 à 10h15 par H.G.

Alors qu’un accord a été annoncé ce vendredi soir entre le PSG et la Lazio pour Joaquin Correa, on serait en réalité encore loin d’un done deal entre les deux parties dans ce dossier.

Il n’y a pas un secteur que Leonardo ne souhaite pas renforcer au cours de cette fenêtre estivale des transferts au PSG. En effet, malgré une attaque de feu, le club de la capitale voudrait renforcer ce secteur et aurait ciblé Joaquin Correa dans cette optique. Ainsi, des négociations auraient lieu depuis plusieurs semaines avec la Lazio, et un accord entre les deux parties a même été annoncé ce vendredi soir par Sport Mediaset . Cependant, on serait en réalité encore loin de ce stade…

Les discussions se poursuivent pour Joaquin Correa, aucun accord

En effet, à en croire les informations dévoilées par Alfredo Pedulla, il n’y aurait absolument rien d’imminent pour le PSG dans le dossier Joaquin Correa. Rien ne serait sur le point de se boucler puisque tout serait au stade de discussions. Pour l’heure, la donne est simple : Leonardo aurait tout d’abord proposé le services de Pablo Sarabia plus 12 M€, avant d’augmenter cette somme à 15 M€. Cela ne suffirait toujours pas aux yeux de la Lazio, qui voudrait que la partie cash soit rehaussée. Les négociations se poursuivent, mais reste maintenant à savoir si le PSG sera prêt à revoir son offre à la hausse.