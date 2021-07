Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l'avenir de Kalidou Koulibaly !

Publié le 17 juillet 2021 à 7h45 par A.D.

Annoncé sur le départ à Naples, Kalidou Koulibaly serait encore et toujours dans le viseur du PSG. Tout juste arrivé sur le banc azzurro, Luciano Spalletti a fait clairement savoir qu'il voulait conserver son défenseur sénégalais.

Malgré l'arrivée de Sergio Ramos, Leonardo serait toujours en quête d'un défenseur central. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG penserait à offrir Kalidou Koulibaly, qui serait en instance de départ au Napoli, à Mauricio Pochettino lors de ce mercato estival. Toutefois, Luciano Spalletti pourrait mettre des bâtons dans les roues du PSG. Pour sa première conférence de presse ce vendredi, le nouveau coach de Naples a affiché clairement son intention de conserver Kalidou Koulibaly.

«Si cela ne tenait qu'à moi, il resterait à Naples»