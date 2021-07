Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait un choix «incompréhensible» !

Publié le 17 juillet 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que le PSG a obtenu la signature de Gianluigi Donnarumma, Etienne Moatti estime que c'est une erreur compte tenu du fait que Keylor Navas était déjà là.

Malgré l'excellente saison de Keylor Navas, le PSG a décidé de recruter Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que le portier italien s'est retrouvé libre de tout engagement après la fin de son contrat à l'AC Milan, et le club de la capitale n'a pas voulu laissé filer une telle opportunité. Cependant, pour Etienne Moatti, journaliste de L'Equipe , le PSG a fait une erreur...

«Donnarumma ne vient pas à Paris pour être la doublure de Navas. Ce n’est pas compréhensible»