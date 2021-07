Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Raphaël Varane s'emballe !

Publié le 19 juillet 2021 à 19h30 par D.M.

Annoncé proche d'une arrivée à Manchester United, Raphaël Varane n'aurait en réalité pris aucune décision et voudrait s'entretenir avec les dirigeants du Real Madrid avant de trancher.

« Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir. Je suis concentré sur la sélection et cet Euro ». Interrogé le 27 mai dernier sur son avenir, Raphaël Varane avait botté en touche, préférant se concentrer sur l’Euro. Depuis, le rideau s’est baissé sur la compétition européenne et le défenseur profite de ses vacances. Mais à son retour, le joueur de 28 ans devrait se pencher sérieusement sur son avenir. Depuis plusieurs mois, la presse espagnole indique que Varane voudrait quitter le Real Madrid afin de relever un nouveau défi. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la formation merengue , le champion du monde 2018 a été un temps annoncé dans le viseur du PSG, mais le club de la capitale a finalement bouclé la venue de Sergio Ramos. Raphaël Varane se dirige plutôt vers un départ à Manchester United. A la recherche d’un défenseur, les Red Devils seraient sous le charme du joueur formé au RC Lens.

Manchester United en difficulté dans le dossier Varane ?

Ce dossier semble particulièrement avancé. Comme indiqué par The Guardian ce lundi, Manchester United a approché le Real Madrid ces derniers jours afin d’évoquer un possible transfert de Raphaël Varane. Et les premiers retours seraient positifs. A tel point que le club anglais serait sur le point de formuler une première offre au défenseur central. Le média n’évoque aucune somme, mais le Real Madrid serait prêt à se séparer de lui en cas d’offre supérieure à 50M€ selon ESPN . Manchester United se montrerait optimiste dans ce dossier, même s’il resterait un gros obstacle à régler. En effet comme indiqué par ESPN , la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer doit trouver un moyen de financer cette opération, alors que Jadon Sancho est déjà arrivé en Premier League. Manchester United espère trouver un compromis avec le Real Madrid, qui espère toujours conserver Varane.

Le Real Madrid n'a pas encore tranché