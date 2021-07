Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a définitivement tranché pour Vinicius Jr !

Publié le 19 juillet 2021 à 19h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur de Manchester United par la presse anglaise, Vinicius Jr devrait bel et bien porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Après avoir perdu Sergio Ramos, le Real Madrid a de grandes chances de se séparer d’un autre défenseur central. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club espagnol, Raphaël Varane serait proche de trouver un accord avec Manchester United. Et à en croire la presse anglaise, le Real Madrid aurait profité de ces négociations pour proposer aux Red Devils les services de Vinicius Jr. Mais sauf énorme retournement de situation, l’international brésilien devrait rester à la Casa Blanca la saison prochaine.

Vinicius Jr va rester au Real Madrid