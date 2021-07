Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Kean... Cristiano Ronaldo pourrait tout relancer !

Publié le 19 juillet 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait prendre la décision de quitter la Juventus dans les prochains jours. Pour le remplacer, le club italien penserait à Moïse Kean, mais aussi à Mauro Icardi.

C’est l’un des feuilletons de l’été. Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo s’approche de la retraite, mais voudrait se lancer un dernier défi avant de raccrocher les crampons. Autrement dit, l’attaquant portugais pourrait décider de quitter la Juventus, qui a réalisé une dernière saison décevante. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 20 mai dernier, CR7 n’écarterait aucune option et notamment un départ. Ses agents auraient sondé plusieurs équipes à l’instar du Real Madrid ou encore de Manchester United. Mais la seule option qui d'offre à Cristiano Ronaldo semble être le PSG. Le directeur sportif du club parisien, Leonardo, aurait rencontré Jorge Mendes ces derniers jours afin d’évoquer l’avenir du joueur. Toutefois, son arrivée serait conditionnée à Kylian Mbappé. La formation parisienne passera à l'action seulement si l'international français rejoint le Real Madrid. Pour l’heure, les négociations sont en stand-by, mais un départ du champion d’Europe 2016 reste d’actualité. La Juventus aurait d’ailleurs commencé à penser à l’après-Ronaldo. Et pour le remplacer, l’équipe italienne pourrait frapper fort.

La Juve pense à Kean

Selon les informations de Tuttosport, la Juventus souhaiterait amener du sang frais en attaque et continuerait de suivre la situation d’un joueur qui évoluait en Ligue 1 la saison dernière. A en croire le média italien, le club italien continuerait de suivre la situation de Moïse Kean, prêté au PSG par Everton lors du dernier exercice. Mais ce dossier s’annonce bien compliquée pour la Juventus. Et pour cause, la Vieille Dame voudrait l’accueillir sous la forme d’un prêt. Problème, Everton ne voudrait entendre parler que d’un transfert sec. Par ailleurs, Moïse Kean est très attaché à la Juventus , son club formateur, mais privilégie un retour au PSG comme le 10Sport.com l’a annoncé en exclusivité le 22 mars dernier. La tâche s’annonce ardue pour la formation turinoise, qui ciblerait un autre joueur, sous contrat avec le club de la capitale.

Icardi toujours dans le viseur de la Juventus